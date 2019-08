Violência: homem estupra e tenta enterrar mulher viva

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma mulher e tentar enterrá-la viva. O crime aconteceu na manhã de domingo (4) no bairro de Jardim São Paulo, no Recife . A vítima é uma auxiliar de serviços gerais de 33 anos. Ela estava com amigos em um bar e, quando resolveu ir embora, Luiz Carlos da Silva Pontes, de 33 anos, que também estava no local, se aproximou com o pretexto de oferecer ajuda.

“Eu pedi que ele me ajudasse a arrumar um mototáxi. Ele disse que o vizinho era mototaxista, me levou até a rua da casa dele, me deixou no portão e eu pedi para urinar. Nesse momento eu me abaixei e ele veio por trás, me atacando, me levou para um terreno e consumou o estupro”, contou a auxiliar de serviços gerais. Segundo ela, o suspeito usou uma faca para ameaçá-la durante o abuso.

Além do estupro, o homem estrangulou a vítima, que desmaiou. Luiz tentava enterrar a mulher viva quando um vizinho o impediu. Após ter sofrido o abuso, a mulher procurou atendimento no Hospital Otávio de Freitas e foi encaminhada à UPA de Lagoa Encantada, no Ibura. Lá, a polícia tomou conhecimento do caso e conseguiu prender o suspeito, encontrado na casa onde mora com a mãe, a poucos metros do local do crime.

Com ele, ainda estava a faca utilizada na ação. De lá, Luiz foi conduzido para a Delegacia da Mulher, onde foi preso em flagrante. O crime foi comprovado por meio de um exame de corpo de delito. O suspeito será encaminhado a uma audiência de custódia nesta segunda-feira (5).