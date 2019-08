Vídeo: meia tonelada de drogas é apreendida em Maraã, no Amazonas

| Foto: Reprodução

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (DENARC) e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Grupo Fera), apreendeu, na última sexta-feira (2), no município de Maraã (distante 634 de Manaus), meia tonelada de drogas escondidas em uma área de mata

Gregório Fernando Galdino Araújo, de 32 anos, Josenei Pereira Medeiros, de 32 anos, Nícolas Ramos Mendez, 28, e Eldebrano Nunes da Silva, 42, foram presos em flagrante com meia tonelada de entorpecentes, entre cocaína e maconha do tipo skunk.

De acordo com a autoridade policial, o flagrante foi resultado de uma ação policial deflagrada em conjunto com o Grupo Fera , 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã e policiais militares do município. A polícia continua com as investigações para saber qual seria o destino da droga.

