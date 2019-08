Vídeo: assassino do professor 'Major' é preso no interior do Amazonas

Manaus - Há exatos 22 dias da morte do professor de educação física Mário Jorge Nascimento de Mendonça, de 56 anos, conhecido como "Major", a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prendeu Layan Maricaua de Souza, de 18 anos, como principal assassino. O investigado estava escondido na casa da ex-namorada no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

A prisão temporária foi cumprida na última quinta-feira (1°), por volta das 16h. Mário Jorge foi morto com uma facada no pescoço, no dia 10 de junho deste ano, por volta das 3h, dentro da própria casa, localizada na rua 24, no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Layan relatou que cometeu o crime porque era assediado pelo professor. Ele afirmou que costumava ir até a casa de Mário Jorge para beber água.

Layan disse que era assediado pelo professor | Foto: Josemar Antunes

Durante as investigações, a equipe policial identificou o autor e solicitou a prisão temporária, com prazo de 30 dias. A ordem judicial foi expedida no dia 24 de julho deste ano, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

"Após o crime, Layan fugiu para o município de Parintins. A nossa equipe policial identificou que ele estava escondido na casa da ex-namorada, com quem tem uma filha. Layan afirmou que era assediado pela vítima. Ele disse que ia à casa do professor beber água. Em uma dessas idas, segundo ele, Mário Jorge teria o assediado e isso teria o deixando irritado", disse.

O delegado Rafael Campos, adjunto da DEHS, informou que após o crime, Layan furtou um notebook, uma caixa de som e o celular da vítima.

"Durante as investigações descobrimos que Layan tinha uma ligação com o professor. Após o crime, Layan furtou os objetos da vítima e anunciou um dos pertences de valor na internet. Com o dinheiro da venda, ele fugiu para Parintins", disse o delegado Rafael Campos.

Layan foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde aguardará à decisão da Justiça.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo