Vídeo: em Tabatinga, tiroteio em bar deixa feridos, incluindo militar

Tabatinga - O soldado do Exército Brasileiro (EB) Cleiton Maricaua Carvalho e o ex-soldado Deib Piter Peres de Araújo, da Força Aérea Brasileira (FAB), foram baleados, na madrugada desta segunda-feira (5) em frente a um estabelecimento comercial do município de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus). Conforme o Comando de Policiamento do Interior (CPI), outras sete pessoas ficaram feridas.

De acordo com um sargento da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta de meia-noite, quando um carro modelo Fiat Grand Siena, de cor vermelha e placas não reconhecidas, passou em frente ao local. Na ocasião, o grupo criminoso dentro do veículo realizou os disparos em direção à dupla. "Eles atiraram contra as pessoas, que estavam na parte externa da boate, que também funciona como um bar, onde havia várias outras pessoas bebendo", disse o sargento.

Munições de 9 milímetros encontrados no local | Foto: Reprodução

O policial militar acrescentou, ainda, que as outras sete pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas e destacou que as polícias Militar e Civil do município vão investigar o paradeiro dos autores do disparo.



A FAB informou que não tem informações sobre o estado de saúde de Deib Piter Peres de Araújo, e que não se manifestará sobre o fato, pois Araújo não integra mais o quadro de funcionários da instituição militar. Até o momento, não houve confirmação de mortes.

O Portal Em Tempo entrou em contato, também, com o Comando Militar da Amazônia (CMA), sobre informações a respeito de Carvalho. Em nota, o órgão respondeu que o militar baleado encontrava-se de folga e confirmou o tiroteio no bar.

"O CMA informa, ainda, que o militar atingido foi socorrido e levado ao Hospital Militar de Tabatinga. Posteriormente, foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico de extração do projetil", diz um trecho da nota.

Ainda segundo o Exército, o estado de saúde do militar é estável e a instituição militar está prestando todo o apoio ao militar ferido e a família.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista o vídeo | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo