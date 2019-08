Vídeo: adolescentes eram exploradas em casa de prostituição em Manaus

Além das menores, cinco mulheres maiores de 18 anos, que ofereciam serviços sexuais no local, foram encaminhadas para o 12º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Duas adolescentes, uma de 13 e outra de 15 anos, esta última grávida de um mês, que estavam sendo exploradas sexualmente em uma casa de prostituição, foram resgatadas pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (5). O local funcionava na rua Criciúma (antiga rua 8), bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus, e era mantido por um homem de 38 anos, e uma mulher de 30 anos, que foram presos.

Além das menores, cinco mulheres maiores de 18 anos, que ofereciam serviços sexuais no local, foram encaminhadas para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, para prestar esclarecimentos sobre o caso

A equipe de investigação chegou até a casa de prostituição após denúncias da família da adolescente de 13 anos. Segundo um cunhado da menina, a menor fugiu de casa depois de receber uma falsa proposta de emprego.

Casal preso pela Polícia Civil | Foto: TV EM TEMPO

"Uma mulher entrou em contado com ela por meio de uma rede social e a chamou para ser babá e morar na casa dela. Mas a mãe da menina estranhou o preço ofertado, que era de R$ 3 mil e não deixou ela aceitar, porém ela acabou fugindo de casa", disse o motorista de aplicativo, de 26 anos.

Ainda segundo o cunhado, somente depois de um mês e 15 dias a família descobriu o paradeiro do falso emprego da menina. "Ela foi passar um final de semana na casa da família e pediu uma corrida por aplicativo do celular da mãe. Por meio do endereço que ela adicionou conseguimos encontrar o local e informamos a polícia", relatou o homem.

A polícia informou que a casa onde eram realizados os programas, possuía monitoramento eletrônico sofisticado. Além do casal preso, uma outra mulher estava sendo procurada pela equipe de investigação.

Casa de prostituição tinha monitoramento eletrônico sofisticado | Foto: Divulgação

Existe a suspeita que a adolescente de 15 anos engravidou durantes as praticas sexuais que era obrigada a realizar no local, ela estaria no primeiro mês de gestação.



Após os procedimentos no 12º DIP as duas adolescentes foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML), onde realizaram exames de corpo de delito.

Dois carros, modelos Peugeot, foram apreendidos pela polícia. Dentro de um dos veículos foi encontrado caixas de preservativos e no outro um pistola e três carregadores com munições. A arma era usada para fazer a segurança dos gerentes e da casa de prostituição.

A Polícia Civil dever repassar mais detalhes sobre o caso na manhã desta terça-feira (6), em coletiva de imprensa.

Casa de prostituição | Foto: Divulgação

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo