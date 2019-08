Vídeo: polícia prende primos que atacaram universitário em Manaus

Um dos autores do crime estava foragido | Foto: Erlon Rodrigues

Manaus- Nesta sexta-feira (2) os primos Abraão Matos Santos (23) e Diego Matos da Silva (23) foram presos após investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), apósa tentativa de latrocínio que teve com vítima um estudante universitário de 20 anos.

O crime aconteceu no dia 6 de maio deste ano em uma parada de ônibus na rodovia Deputado Vidal de Mendonça, antiga avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul da cidade. O universitário estava voltando da faculdade quando desceu do transporte coletivo e foi abordada pelos infratores. Na ocasião, Abraão portava uma arma de fogo, e Diego estava munido de uma faca.

O jovem estava voltando da faculdade e ao reagir ao assalto levou 10 facadas nas costas | Foto: Erlon Rodrigues

Os delegados informaram que Abraão abordou a vítima e o estudante reagiu, travando luta corporal com os primos. Nesse momento, Abraão efetuou dois disparos de arma de fogo para o alto, enquanto Diego desferiu 10 facadas na vítima. Os golpes atingiram as costas do jovem e em seguida, a dupla fugiu do lugar sem levar nada do estudante. O jovem permanece internado em uma unidade hospitalar da capital.



As investigações

Os delegados Guilherme Torres e Demetrius Queiroz, titular e adjunto, falaram sobre a linha de investigações que levaram até a prisão preventiva dos primos.

A dupla é presa por cometer assalto e desferir 10 golpes de faca em um jovem de 20 anos | Foto: Erlon Rodrigues

“Durante as investigações, obtivemos a informação de que Diego estava em Itacoatiara, município distante 176 quilômetros em linha reta da capital. Deslocamos uma equipe até o local. Conseguimos prender Diego na tarde de quinta-feira (1) no bairro Tiradentes, naquele município. A prisão de Abraão foi efetuada naquele mesmo dia, por volta das 17h, na casa dele, localizada na comunidade Santa Cruz, bairro Flores, em Manaus”, explicou Queiroz.

Abraão e Diego foram indiciados por tentativa de latrocínio . Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da DERFD, os dois serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo