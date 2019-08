Após atirar em policiais, jovem é atingido com tiro de fuzil na perna

Manaus - Após atirar contra policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), um jovem de 23 anos acabou ferido com um tiro de fuzil na perna direita. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (5), na rua Luiz Antony, beco José Clemente, no Centro, Zona Sul de Manaus.

Os policiais realizavam ações naquela região, quando tentaram abordar o jovem, que é monitorado por tornozeleira eletrônica e estava em atitude suspeita, mas foram surpreendidos a tiros.

Com o jovem a equipe do Denarc apreendeu porções de entorpecentes, uma balança de precisão e a arma de fogo que foi utilizada para atacar os policiais.

O suspeito foi levado pelos policiais para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital, onde passou por procedimentos cirúrgicos e não corre risco de morte.

Familiares e advogada do jovem, que aguardavam notícias dele na entrada do hospital, não quiseram falar com a equipe de reportagem.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil não repassou mais detalhes da ocorrência, pois a equipe do Denarc ainda estava em diligência.



Segundo o site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), o jovem tem passagem pelos crimes crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Após receber alta ele deve ser encaminhado para uma unidade prisional.