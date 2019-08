Motorista de aplicativo oferece recompensa para localizar veiculo

Manaus - Um homem identificado como Geremias Marialva, de 30 anos, teve o carro roubado por dois homens, não identificados, na rua 5, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 5h40, na manhã de segunda-feira (5).

Geremias aluga o veículo, um Renault Kwid, de cor branca e placas QPR7847, para trabalhar motorista de aplicativo.

Segundo informações da vítima, ele e mais cinco amigos estavam voltando de uma festa no veículo que faz as corridas, e ao deixar um amigo em casa, um carro Hillux, cor branca e placas não identificadas, parou atrás deles e dois homens anunciaram o assalto.

“Os dois estavam armados, acredito que tinha outro dirigindo a pick-up. Eles levaram os pertences dos meus amigos, e de mim levaram o celular e R$200. Eles mandaram entregar a chave do carro e não fazer alarme se não atirariam”, ressaltou Geremias.

Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), que investiga o caso para localizar o veículo e os suspeitos. A vítima disse ainda que haviam duas casas com câmeras de segurança. “Vamos solicitar as imagens e entregar a polícia para ajudar nas buscas”.

Para impulsionar as buscas do veículo, a vítima oferece uma gratificação de R$400, para quem souber informações verdadeiras. Quem souber o paradeiro do carro, podem entrar em contato pelo número 98814-6309.