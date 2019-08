Jovem é baleado no órgão genital durante tiroteio em Manaus

A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil. | Foto: Divulgação

Manaus - Durante um ataque de criminosos na rua Santa Helena, no São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, um adolescente de 15 anos foi baleado nas nádegas e um jovem de 22 anos foi atingido com um tiro órgão genital. O caso ocorreu na noite do último domingo (4).

Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, quatro homens, em dois veículos, sendo um táxi branco, modelo Etios, e um Fiesta Sedan dourado, efetuaram os disparos de arma de fogo a um grupo de jovens que estava sentado na calçada da via.

Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas não localizaram os suspeitos, que fugiram sem serem identificados.

O adolescente e o jovem foram socorridos e levados para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil.