Em Manaus, adolescente foge de casa no bairro Colônia Terra Nova

A mãe falou com a filha pela última vez, em casa, antes de sair para o trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - Uma estudante identificada como Raissa Luana Leal dos Santos, de 14 anos, fugiu de casa na manhã do último domingo (4), por volta das 8h. A adolescente foi vista pela última vez por vizinhos que viram ela saindo pela janela de casa na rua Venezuela, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da Capital.

Em entrevista ao Portal Em Tempo, a manicure Lidiane Leal dos santos, de 36 anos, mãe da desaparecida, relatou que a adolescente não tinha problemas familiares que justificasse a fuga. “No dia anterior estávamos nos divertindo em um arraial, e no domingo, antes de eu ir trabalhar ela me pedia a benção. Estava tudo normal e bem entre nós”, ressaltou Lidiane.

Os pais da adolescente registraram Boletim de ocorrência (BO) no 18° Distrito integrado de Polícia (Dip), no bairro Novo Israel, zona Norte. A Delegacia Especializada Em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) foi acionada para investigar o caso que está em andamento.

Raissa fugiu pela primeira vez no ano passado (2018) com um namorado de 16 anos | Foto: Divulgação

Segundo informações de uma amiga da jovem, não é a primeira vez que a menor foge de casa. Em 2018, Raissa teria fugido com um namorado, um rapaz de 16 anos, após seus pais proibirem o namoro. “Ela me disse que estava gostando de um outro rapaz agora, mas nunca mencionou se iria fugir com ele como da última vez”, afirmou a amiga da desaparecida.

Ainda nessa ocorrência, haviam suspeitas que ela teria fugido com esse rapaz, de 20 anos, mas essa possibilidade foi descartada pela família após entrarem em contato com o moço, e ele ter negado envolvimento com ela.

Quem tiver informações do paradeiro da Raissa, podem falar com os pais dela, pelo (92) 99501-1086.