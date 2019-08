Tentativa de assalto acaba em morte no bairro Flores

Um cliente reagiu a ação dos suspeitos e efetuou os disparos contra eles | Foto: Reprodução / Internet

Manaus - Dois homens ainda não identificados, foram mortos após tentativa de assalto no restaurante Sabor de Sushi, localizado na rua Barão de Indaiá, Conjunto Rio Maracanã, bairro Flores, zona Oeste da capital.

Em entrevista ao Portal Em Tempo, a proprietária do restaurante, Antônia Souza, de 49 anos, informou que a ação dos suspeitos foi rápida, mas o “justiceiro” foi mais rápido ao impedir o assalto.

“Eu estava tirando o dinheiro do caixa para entregar aos bandidos, mas de repente começou o tiroteio. Me escondi atrás da bancada e ao levantar os assaltantes estavam mortos e o homem já tinha sumido’, disse Antônia.

A 12 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, e segundo informações do Tenente Sergio Oliveira, que estava na frente da operação, a equipe se deslocou para o local com denuncia de tiroteio.

“Quando chegamos no restaurante os suspeitos já tinham sido alvejados e mortos. O homem suspeito do abatimento ainda não foi identificando, mas estamos fazendo patrulhas para localiza-lo”, ressaltou o tenente.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) já foi acionada para realizar a perícia da cena do crime. Após a inspeção da perícia, o Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos para identificação.