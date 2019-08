Vídeo: assaltantes de temakeria são mortos por 'justiceiros'em Manaus

Manaus - Dois assaltantes foram mortos a tiros, na noite de segunda-feira (5), em uma temakeria na rua Barão de Indaiá, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. A dupla tentou assaltar o estabelecimento, mas acabou sendo surpreendida por dois clientes.

Um dos assaltantes foi identificado como Guilherme da Silva Feitoza, de 18 anos, o outro segue sem identificação. Segundo informações da polícia, o fato aconteceu por volta das 22h30.

Com um revólver calibre 32, Guilherme e o comparsa entraram na temakeria e renderam funcionários e clientes. Durante a ação, dois frequentadores do local, supostamente policiais, que estavam à paisana surpreenderam a dupla. Guilherme foi atingido com três tiros e o comparsa foi alvejado com oito tiros.

Os dois homens foram mortos a tiros | Foto: Josemar Antunes

Após o fato, os dois homens chamados de "Justiceiros" deixaram o local sem serem identificados. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

No local, alguns moradores reconheceram Guilherme e o apontaram como autor de vários roubos. O suspeito morava na comunidade Parque das Nações, também na Zona Centro-Sul.

Até a amanhã desta sexta-feira (6)m os corpos dos assaltantes permaneciam no Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

