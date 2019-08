Em Manaus, jovem escapa de execução após ser salvo por PMs

Na ocasião, dois criminosos foram presos, em flagrante, e outros cinco conseguiram fugir | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente, de nome e idade não informados até o momento, foi salvo da morte , por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde desta terça-feira (6), durante um "julgamento" - realizado por oito criminosos em uma área de mata, no beco Pingo D’água, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.



De acordo com uma fonte do policial da 30ª Cicom, o jovem estava nas mãos dos bandidos do "tribunal do crime" preste a morrer, quando a polícia chegou no local, por meio de uma denúncia anônima. “Ele estava sendo torturado e, posteriormente, seria executado”, afirmou a fonte.

Na ocasião, segundo a polícia, dois criminosos, que não tiveram o nome divulgado, foram presos, em flagrante, os outros cinco conseguiram fugir por uma área de mata. A vítima foi encaminhada até o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste, onde recebeu atendimento médico. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.