Detento é morto com requintes de crueldade

Tocantins- Na noite desta segunda-feira, (5), outro presidiário acabou morto dentro do sistema prisional do Tocantins. Dessa vez, a morte aconteceu no presídio Barra da Grota, em Araguaína. As informações inicias são que o homem, identificado inicialmente como Aristeu Ribeiro Filho, foi executado com requintes de crueldade e teve o coração arrancado, as pernas cortadas e a cabeça encontrada dentro da barrida.

Esse é o terceiro caso de morte dentro do sistema prisional tocantinense em quatro dias. Na última sexta-feira, (2), o preso Ademirde Pereira da Silva, de 52 anos, detido por suspeita de estupro e tortura foi encontrado morto, na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Gurupi.

No domingo, (4), por volta das 17 horas, o detento Gernilson Vieira de Sousa, de 35 anos, foi encontrado morto com uma corda artesanal amarrada no pescoço e marcas de perfurações no tórax na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas.

Sobre a última morte, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), que afirmou que o caso estava em apuração.