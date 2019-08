Teve carro ou moto roubados em Manaus? Polícia procura suspeitos

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de José Sampaio de Souza Júnior, conhecido como “Juninho”; Alissandro Gomes, chamado de “Paraibinha", e Rafael Brasil da Silva, o “Rafinha", envolvidos em esquema de roubos e furtos de veículos que aconteceram ao longo deste ano, na capital.

De acordo com a autoridade policial, “Juninho”, proprietário de uma loja situada no bairro Flores, zona centro-sul da cidade, realiza a venda de peças de veículos desmontados ilegalmente. Cícero Túlio informou que “Juninho” já foi preso por receptação em 2011, no momento em que estava realizando a compra de um veículo roubado. Em 2018, o infrator também foi investigado em razão de delitos como estelionato e receptação.

Ainda segundo o titular da DERFV , “Paraibinha” e “Rafinha” atuam na remarcação e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. Quem puder colaborar com informações sobre as localizações de “Juninho”, “Paraibinha” e “Rafinha”, ligar para o número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da DERFV.

“Também disponibilizamos o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Cícero Túlio.

*Com informações da assessoria