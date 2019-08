Polícia Militar prende suspeito de violência doméstica em Manaus

Manaus - Os Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta terça-feira (6), um homem suspeito de violência doméstica contra a esposa no bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital.

Os policiais que atenderam à ocorrência realizavam patrulhamento de rotina quando, por volta das 1h10, foram acionados por moradores da avenida Batrum, na comunidade Novo Reino, informando que um indivíduo estava agredindo a esposa.

Os policiais foram até a residência da denúncia e, no local, confirmaram as agressões, encontrando o suspeito enfurecido, puxando sua companheira pelos cabelos. As agressões só cessaram após a intervenção dos policiais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido, juntamente com a vítima, até a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), anexo Cidade de Deus, para os procedimentos legais.

