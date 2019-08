Motoqueiro assalta mulher em Manaus; ajude a identificá-lo e denuncie

Manaus - Um vídeo, divulgado nesta terça-feira (6), mostra um motoqueiro, de camisas listrados e capacete, assaltando uma mulher na rua Lima, que faz cruzamento com a rua Lábrea, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. A Polícia Civil investiga o caso e divulgou as imagens, que podem ajudar na identificação do criminoso. Assista ao vídeo:

Segundo o delegado Costa e Silva, do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime foi por volta das 6h35 da manhã de hoje. A autoridade ressalta, ainda, que quem tiver informações que possam levar a identificação ou ao paradeiro do criminoso, que entre em contato pelo número (92) 98128-1742.

Você também pode acionar a polícia por meio do disque-denúncia 181 e 190. A identidade será mantida em sigilo.

Apreensões

Mais de 600 celulares roubados foram apreendidos em uma operação no Centro de Manaus. Na ocasião, cinco comerciantes foram presos em flagrante por envolvimento na venda dos aparelhos. Ao todo, segundo a polícia, 15 estabelecimento foram alvo da fiscalização. Além dos presos, nove homens foram indiciados por receptação qualificada.