Criminosos invadem empresa no Distrito e roubam armas de vigilantes

Manaus - Um grupo criminoso, ainda não identificado, invadiu e roubou armas em uma fábrica do seguimento de papéis e artes gráficas, na noite de segunda-feira (5), por volta das 19h50, na avenida Solimões, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações do gerente da empresa Copag, os criminosos, entre seis a oito homens, estavam armados de pistolas e revólveres. Na ocasião, segundo testemunhas, o grupo rendeu dois vigilantes da empresa Polonorte Segurança da Amazônia [empresa voltada à vigilância, segurança e defesa do patrimônio de forma armada ou desarmada] e roubaram duas armas de fogo em posse dos vigilantes.

"Os criminosos entraram pela lateral da guarita e roubaram duas armas de fogo calibre 38 dos vigilantes responsáveis pela segurança armada da empresa Copag. Na ocasião, um vigilante foi agredido com coronhadas na cabeça", disse o gerente da empresa, que preferiu não ter o nome divulgado.

Um vigilante, identificado como Marcelo Dias, foi agredido com coronhadas e precisou ser levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Conforme informações da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os criminosos fugiram em direção à mata que dá acesso ao bairro Mauazinho, na Zona Leste.

Tráfico

Em junho deste ano, as comunidades Parque Mauá e Jardim Mauá, que ficam no bairro Mauazinho, foram palcos de intensos tiroteios entre membros das facções criminosas Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV) - esta última com poder de domínio do tráfico de drogas na região.

O gerente da Copag informou, ainda, que as imagens capturadas pelas câmeras de segurança da empresa já foram disponibilizadas para as equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).