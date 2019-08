Morre jovem baleado com dois tiros na cabeça no bairro Compensa

Manaus - Após ser baleado com dois tiros na cabeça, em frente à casa onde morava, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus , o jovem Marcos Estevam Pinheiro dos Santos, de 22 anos, morreu, na noite desta segunda-feira (5), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Testemunhas informaram aos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que, por volta das 20h, a vítima foi surpreendida pelo assassino quando estava em frente da residência, na rua São Vicente de Paula.

"O criminoso aproximou-se do jovem, efetuou os disparos e fugiu sem ser identificado. Não há informações sobre a motivação do crime", informou uma fonte policial.

Ainda segundo a fonte, Marcos chegou a ser socorrido por moradores da área e foi levado até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na avenida Brasil, também no bairro Compensa, e depois foi conduzido de ambulância ate o HPS 28 de Agosto, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.

O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte de Manaus. A família de Marcos não foi encontrada para comentar o caso.

Os familiares serão notificados para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o crime.