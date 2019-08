Vídeo: presos suspeitos de torturar adolescente em tribunal do crime

Suspeitos foram levados para o 14º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Os irmãos Geovane Araujo Martins, de 20 anos, e Jean Araújo Martins, 23, foram presos na tarde desta terça-feira (6), suspeitos de envolvimento em um "Tribunal do Crime" , que teve como vítima um adolescente de 17 anos. A vítima foi salva por policiais militares no momento que era torturada em uma área de mata, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com uma fonte do policial da 30ª Companhia interativa Comunitária (Cicom), o jovem estava com as mãos amarradas no alto de uma árvore e era agredido com um taco de taco de beisebol. O material usado nas agressões foi apreendido.

"Ele estava nas mãos dos bandidos, preste a morrer, quando a polícia chegou no local, por meio de uma denúncia anônima", afirmou a fonte.

Após salvarem o adolescente a equipe policial fez uma intensa busca pelos suspeitos. Geovane e Jean foram no beco Pingo D’água.

Vítima salva pela PM | Foto: Divulgação

Ainda conforme a polícia, outros cinco conseguiram fugir pela mata. A tentativa de homicídio contra o adolescente foi motivada por um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

A vítima foi encaminhada até o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste, onde recebeu atendimento médico.

Os suspeitos foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia foi constatado que Geovane tem passagem por tráfico de drogas. A dupla deve permanecer na unidade policial a disposição da Justiça.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ Tv Em Tempo