Homem é preso após tentar matar ex-esposa e filhos queimados em Manaus

Manaus - Após atear fogo na casa onde estavam a ex-mulher, os filhos e a cunhada, um homem de 39 anos foi preso, na madrugada desta desta terça-feira (6). O caso ocorreu na madrugada , na rua Aruak, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito colocou fogo em um dos cômodos do imóvel, que pertencia a antiga sogra dele. No momento do crime além das mulheres, seis crianças, filhas e sobrinhas do suspeitos, estavam na residência.

Ainda conforme a polícia, vizinhos das vítimas apagaram o fogo que não se alastrou pela casa. O homem fugiu do local e foi capturado por policiais militares lotados na 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram acionados para atender a ocorrência.

O suspeito foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, onde foi autuado em flagrante por incêndio tentado. Na unidade policial, foi constatado um mandado de prisão em aberto em nome dele pelo crime de lesão corporal doloso.



Após ser levado a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde deve ficar à disposição da Justiça.