Vídeo: tiroteio deixa feridos, incluindo uma criança, em Manaus

Entre os feridos, está um menino de 6 anos que foi atingido com um tiro no braço | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - Cinco pessoas foram baleadas em uma praça do Prosamim, na rua Elesbão Luz, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da Capital. O crime aconteceu por volta das 21h desta terça-feira (6), quando dois homens ainda não identificados, chegaram em um carro modelo Polo, cor branca, e efetuaram vários disparos contra as vítimas.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e de acordo com informações repassadas pela equipe médica à policia militar, nenhuma das vítimas corre risco de morte.

Um dos feridos estava jogando sinuca na hora do tiroteio | Foto: Jhonata Lobato

A feirante Alcilene Arrais Lira, de 47 anos, em entrevista ao Portal Em Tempo, informou que seu filho, o também feirante, Leôncio Souza da Silva, de 26 anos, foi atingido nas costas enquanto jogava uma partida de sinuca no bar localizado na praça.

“Meu filho foi alvejado nas costas sem ter culpa de nada, ele e outras pessoas inocentes sofreram esse ataque só porque estavam por perto. Alguém era o alvo, mas vários foram atingidos sem merecer”, disse Alcilene.

Entre os feridos, está um menino de 6 anos que foi atingido com um tiro no braço. O tio da vítima, Altemar Alves, um motorista de 30 anos, estava em casa quando a ação aconteceu, socorreu o sobrinho e contou ainda que viu um dos suspeitos.

“Ouvi os disparos e quando saí de casa, avistei um dos rapazes entrando no carro e fugindo. Meu sobrinho estava sangrando muito e rapidamente o trouxe para o pronto-socorro”, falou Altemar. A vítima foi atendida na HPS 28 de Agosto e depois transferida ao Pronto Socorro da Criança na Cachoeirinha, zona Sul.

Os policiais da 2ª Companhia Interativa comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência por volta das 21h15, ao chegarem no local, as vítimas já tinham sido levadas ao hospital.

“Tivemos que escoltar as vítimas para o hospital, mas outra equipe está fazendo patrulhas para localizar os suspeitos”, relatou um policial que não quis se identificar.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que deverá investigar o caso.

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo