Homem é preso no Educandos por amarrar e estuprar menina de 10 anos

Manaus- A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente ( DEPCA ) cumpriu, na manhã de terça-feira (6), mandado de prisão preventiva, por estupro de vulnerável, em nome de um vigia de 38 anos.

Os policiais civis efetuaram a prisão na casa do indivíduo, situada no bairro Educandos, zona sul da capital. A vítima é uma menina de 10 anos.

Conforme a equipe de investigadores da DEPCA, o abuso sexual ocorreu no dia 31 de maio deste ano. Na ocasião, a vítima brincava em via pública, perto da residência do suspeito, quando o homem a convidou para ir até o imóvel, prometendo dar R$ 20 à criança.

Quando chegaram ao local, o vigia, que trabalha em uma feira, amarrou a vítima e consumou o estupro. De acordo com servidores que atuam na DEPCA, o infrator é conhecido do pai da vítima e mora perto da casa da avó paterna da criança.

Procedimentos



Conduzido ao prédio da especializada, o infrator foi indiciado por estupro de vulnerável.

Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria