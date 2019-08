Professor é afastado de escola em Manaus após denúncia de assédio

Manaus - O professor de educação física denunciado por assédio sexual contra uma estudante de 16 anos foi afastado das atividades até a conclusão das investigações. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), na manhã desta quarta-feira (7). O professor ministrava aulas no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, no Centro de Manaus.

"O professor foi afastado de suas funções na escola enquanto são apurados os fatos relacionados à denúncia de assédio sexual. A Coordenação Psicossocial da Seduc-AM já foi mobilizada para prestar apoio à estudante que protocolou a denúncia", informou a Seduc.

Em entrevista exclusiva ao Portal Em Tempo , a estudante relatou que está sofrendo os assédios por parte do professor, desde o começo do ano, entretanto a situação piorou após o professor reprová-la na matéria pelo fato dela não aceitar as propostas sexuais.

“Ele sempre me elogiava, dizia que queria ficar comigo, que era para eu dar uma chance para ele. Nunca aceitei, mas não foi o bastante. Ele me reprovou no segundo bimestre porque eu não aceitei as propostas”, relatou a vítima.

Ela conta ainda que recebia constantes mensagens do professor com propostas de sexo em troca de nota, mas acabou perdendo o conteúdo quando trocou de celular.

Secretaria de Educação

A Seduc informou, ainda, que deu início aos processos administrativos cabíveis para apuração do caso, durante o qual será respeitado o direito à defesa do servidor, e estuda as medidas imediatas a serem tomadas.

"A Seduc-AM reitera o compromisso pela integridade e segurança dos alunos, e informa que os alunos da escola estão sendo acompanhados pela Coordenadoria Distrital durante o dia", finaliza a nota.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

