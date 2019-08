Passageiros da linha 459 viveram momentos de terror durante assalto

Manaus - Agindo com bastante violência , três homens assaltaram mais um coletivo do transporte público de Manaus. Dessa vez, o alvo dos criminosos foi a linha 459, da empresa Rondônia do Grupo Eucatur.

Segundo informações da polícia, o assalto aconteceu na noite de terça-feira (6), na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus.

Sem levantar suspeitas, o trio entrou no coletivo em frente à Igreja Batista. Durante o trajeto, os criminosos anunciaram o assalto e obrigaram o motorista a mudar o destino.

Após o assalto, o trio fugiu sem ser identificado levando os pertences das vítimas. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Crimes

Mesmo com as ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para inibir crimes, principalmente a coletivos da capital, os assaltos ainda são praticados e provocam terror aos usuários do transporte público.

A audácia é tanta que na noite do dia 30 de julho deste ano, cinco linhas do transporte coletivo foram assaltados em zonas distintas da capital amazonense. Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar.

Conforme dados divulgados pela SSP-AM, de janeiro a junho, foram registrados 20,3 mil ocorrências de roubos na capital amazonense. A quantidade é 12,5% menor que os 23,3 mil registros do primeiro semestre do ano passado.

Os dados divulgados foram baseados nas informações do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), cujo resultado alcançou o menor patamar de casos dos últimos cinco anos.