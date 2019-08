Em Manaus, jovem é preso com arma caseira escondida em carro roubado

Manaus - Um jovem de 22 anos foi detido, na tarde da terça-feira (6), por porte ilegal de arma de fogo e suspeita de roubo de um veículo. Ele foi localizado na Cidade Nova, Zona Norte da capital. Com o suspeito, os policiais da Rocam apreenderam uma arma de fabricação caseira , calibre 20, e um veículo modelo Gol, de cor prata e placas NAG-0450.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, um patrulhamento era realizado pela região quando, por volta do meio-dia, foram acionados via rádio que um veículo com restrição de roubo estaria trafegando na avenida Max Teixeira. A guarnição se deslocou até o local e conseguiu visualizar o veículo, que já estava nas proximidades da avenida Timbiras.



Atendendo aos sinais luminosos e sonoros emitidos pela viatura, o condutor parou o veículo. Durante abordagem, revista pessoal e no interior do carro, os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira sem munições. Após verificação da placa do veículo, foi constatado que o mesmo estava com restrição de roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte, para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado também que o suspeito já possuía passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria