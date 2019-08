Vídeo: Membros da Família do Norte mataram 'Alexandre do CV' em Manaus

Manaus - A disputa pelo poder do tráfico de drogas e brigas entre membros de facções criminosas motivaram o assassinato do integrante do Comando Vermelho (CV) Alexandre Victor dos Santos Almeida, de 21 anos, no dia 1° de maio deste ano, no Beco Graça Tiago, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.A informação foi repassada pelo delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS),

Reinaldo Xavier Gomes, de 27 anos, integrante da Família do Norte (FDN), foi apresentado à imprensa como um dos autores do assassinato na manhã desta quarta-feira (7), na sede da DEHS na Zona Leste.

Reinaldo não quis comentar sobre as acusações | Foto: Josemar Antunes

Reinaldo foi preso na manhã do dia 11 de julho deste ano, por volta das 9h, pela equipe de investigação da Delegacia de Homicídios em cumprimento a mandado de prisão temporária, mas será revertida para preventiva.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, o crime está relacionado a disputa por pontos de comercialização de drogas. Alexandre e o comparsa, que não teve o nome revelado, foram até ao local, com o propósito de matar uma pessoa da facção criminosa rival.

Reinaldo é membro da FDN | Foto: Josemar Antunes

"Esse crime é oriundo da guerra do tráfico de drogas. A área onde ocorreu o assassinato era comandada por uma facção. Integrantes da facção rival foram ao local e atacaram a boca de fumo, protegida por Reinaldo. Por conta disso, houve uma intensa troca de tiros. Alexandre correu alguns metros, mas não aguentou e caiu, sendo atingido por mais tiros efetuados por Reinaldo e o comparsa", explicou.

O delegado Denis Pinho, adjunto da DEHS, informou que a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do local. "As imagens mostram o confronto entre os grupos rivais. É uma briga de facções criminosas com intuito meramente de tomar o domínio das bocas de fumo daquela área", disse.

Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

Durante coletiva de imprensa, Reinaldo preferiu não comentar nada sobre as acusações da polícia baseadas nas investigações.

O delegado ressaltou, ainda, que todos os envolvidos possuem passagens pela polícia. Reinaldo foi autuado por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no KM 8 da BR-174.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo