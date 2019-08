Vídeo: preso jovem que usou nome de servidor público em golpes no AM

Manaus - Rodrigo Benaion Mendes, de 30 anos, foi preso esta semana no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. A prisão preventiva é por estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. Rodrigo assumiu a identidade de um servidor público do Estado, com o intuito de praticar golpes em lojas na capital.

Rodrigo se passava por servidor público para aplicar golpes em lojas na capital | Foto: Alailson Santos / PC-AM

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso iniciaram no dia 17 de julho deste ano, quando a vítima, um homem de 32 anos, compareceu à delegacia e denunciou que uma pessoa estaria usando seu nome para fazer compras em shoppings de Manaus.

Segundo o delegado, foi constatado que Rodrigo utilizou documentos falsos em nome do servidor público em compras e também para obter crédito em bancos.

“Chegamos até o infrator por meio das redes sociais, onde ele postava fotos, com frequência, exibindo os objetos que comprava de forma ilícita. Ressalto que Rodrigo já estava planejando aplicar novos golpes usando o nome de uma outra pessoa. No entanto, conseguimos detê-lo antes. As investigações irão continuar até identificarmos, também, quem emitiu a documentação irregular para ele”, explicou Goes.

Os documentos encontrados com Rodrigo comprovavam o golpe | Foto: Alailson Santos / PC-AM

Com o estelionatário, os policiais civis apreenderam uma Carteia Nacional de Habilitação (CNH), contracheques e comprovantes de residência, que estavam em nome da vítima. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio do 19º DIP, Rodrigo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ Tv Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira