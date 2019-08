'Antes ele do que eu', diz assassino de 'Ratinho da FDN' em Manaus

Manaus - "Eu matei o Ratinho porque ele quis me matar e ainda ameaçou de morte a minha mulher e minha filha, de três meses de idade. Antes ele do que eu. Ele era vagabundo", disse o integrante do Comando Vermelho (CV) Gabriel Franco da Silva, de 23 anos, conhecido como "Relry", sobre a morte Cláudio da Silva Marinho , de 22 anos, vulgo "Ratinho".

Tranquilo e sorridente antes de seguir para exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), "Relry" falou com exclusividade para a reportagem do Portal Em Tempo os motivos que o levaram a matar o ex-amigo e membro da facção criminosa Família do Norte (FDN), Cláudio da Silva, no dia 19 de julho deste ano, no cruzamento das avenidas Codajás e Marques da Silveira, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

"Relry" foi levado para o CDPM | Foto: Josemar Antunes

Cláudio estava na garupa de uma motocicleta, modelo Honda, de cor preta, com restrição de roubo, conduzida por Matheus da Silva Torres, de 18 anos, conhecido como "Macaquinho".



Em determinado momento, "Relry" que estava na garupa de outra moto com um comparsa passou a perseguir "Ratinho". Durante o tiroteio, "Macaquinho" perdeu o controle da moto e caiu dentro de um Igarapé.

"Ratinho" acabou sendo alvejado no peito e morreu no local. Já "Macaquinho" acabou preso por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e conduzido para a DEHS. Imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime registraram toda a ação criminosa.

Paulo Martins, titular da DEHS | Foto: Josemar Antunes

"Eu e o Ratinho roubamos uma moto para cometer assassinatos. Depois pensei em vender, mas ele não quis. Então peguei a moto e ele ficou me ameaçando depois de migrar para FDN. Disse que iria me matar e também minha mulher e minha filha. Eu não pensei duas vezes. Ou era eu, minha família ou ele. Eu matei sim, mas fiquei arrependido logo depois. Eu cheguei a vê-lo nos meus sonhos, mas ele era muito safado", declarou ao Portal Em Tempo.

Prisão

"Relry" foi preso por policiais militares na manhã de terça-feira (6), por volta das 10h, após ser reconhecido pela mãe da vítima que passava de moto nas proximidades do Parque Residencial Aiapuá, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital.

O suspeito foi conduzido para a DEHS, onde a equipe reconheceu "Relry" como autor do homicídio. A ordem judicial foi expedida no dia 6 de agosto deste ano, pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, no Plantão Criminal. Ele foi apresentado na manhã desta quarta-feira (7) durante coletiva de imprensa na especializada.

O suspeito disse que chegou a sonhar com "Ratinho" após o crime | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, vítima e autor são envolvidos com o tráfico de drogas e eram amigos de infância. Gabriel era de uma facção criminosa e Cláudio pertencia a outra.

"O motivo do crime é por conta do tráfico de drogas que não para de deixar vítimas na cidade de Manaus. O Gabriel fazia parte de uma facção criminosa e Cláudio integrava outra, o que teria causado a inimizade", disse.

Gabriel foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio. Ele ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.