Teve a motocicleta roubada? 13 são aprendidas no interior do Amazonas

Manaus- O 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), apreenderam, na tarde desta terça-feira, (6), 13 motocicletas com documentação irregular que estavam sendo trazidas para Manaus. Os veículos apreendidos durante a ação foram levados ao pátio do Instituto Municipal de Trânsito (Intrans) do município, e o responsável foi autuado.



Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 15h, a guarnição recebeu denúncia anônima dando conta de que um homem estaria transportando para Manaus várias motocicletas com documentação irregular. Diante da informação, a guarnição deslocou até o porto de Tefé e encontrou o Barco Estrela de Davi, que faz linha Tefé-Manaus-Tefé.

Na embarcação foram encontradas as motocicletas e seu responsável. Durante a abordagem, os policiais pediram os documentos das motocicletas, sendo constatado que todos estavam irregulares. De imediato os policiais acionaram os agentes do Intrans, que apreenderam as motocicletas e conduziram o responsável para ser autuado.

*Com informações da assessoria