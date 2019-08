Homem desaparece durante viagem ao município de Manacapuru

Da última vez em que foi visto, Edson vestia camisa polo e calça jeans | Foto: Reprodução

Manaus - Após viajar a trabalho para Manacapuru, distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus, o autônomo Edson Alves dos Santos, de 43 anos, desapareceu na noite de terça-feira (6). A família do autônomo pede ajuda para encontra-lo.

De acordo com Elies dos Santos, irmão do autônomo, no dia em que desapareceu, Edson viajou para o município na manhã do dia 6 e se hospedou, por volta das 10h, em um hotel no local. Edson passou o dia fora e retornou ao hotel às 18h.

Ainda segundo informações repassadas pelo irmão do desparecido, Edson deixou o hotel novamente por volta das 22h30. Na ocasião, teria informado na recepção que iria jantar fora.Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Edson deixou o hotel dirigindo o carro dele, um veículo Fiat Uno, de cor vermelha. , da montadora Fiat, modelo Uno e trajando camisa polo e calça jeans.

A família do autônomo registrou o desaparecimento na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

A equipe da Deops, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do autônomo e pede que quem puder ajudar com informações sobre o caso, entre em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268 ou fale diretamente com os parentes de Edson, nos números: (92) 99462-4053 ou (65) 99930-6078.