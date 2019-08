Em Manaus, homem morre após troca de tiros com a PM

Manaus - Na noite desta quarta-feira (7), um homem identificado como Davi Guerreiro de Freitas, de 23 anos, morreu após ser baleado em troca de tiros. O ajudante de construção civil, foi alvejado no beco São Francisco, próximo ao Campo do Vermelhão, no bairro Mauazinho, zona Sul de Manaus.

Segundo informações dos policiais da Rondas Ostensivas Candido Mariano (Rocam), que atuaram na ocorrência, a equipe foi acionada após denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no beco São Francisco.

Ao chegarem no local, os PMs foram recebidos a tiros por dois homens, um deles era o Davi que foi atingido e outro, ainda não identificado, que fugiu do local sem ser alvejado.

O suspeito baleado foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na zona Leste de Manaus, onde morreu por volta das 18h50.

Familiares de Davi estiveram no hospital e alegaram que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo por volta das 21h30 e o encaminhou para exame de necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve na unidade de saúde e conversou com os familiares para dar início das investigações do caso.