Carga de madeira irregular é apreendida na Compensa

Manaus- Um caminhão com aproximadamente 25 metros cúbicos de madeira serrada tipo tábuas sem registro de procedência foi apreendido pelo Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB) e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), na madrugada desta terça-feira (6), no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A equipe policial estava realizando patrulhamento de rotina nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro) quando, por volta das 3h da manhã, viu o caminhão carregado de madeira em deslocamento pela avenida Cirilo Neves.

Durante a abordagem, o condutor do caminhão foi questionado sobre o Documento de Origem Florestal (DOF). Ele afirmou aos policiais que possuía o documento.

Diante dos fatos, o condutor e a carga foram levados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria