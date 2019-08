Homem é executado por dupla em moto na zona Sul de Manaus

Manaus - Um homem, identificado como André Luís Vasconcelos da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (7), na esquina das ruas Clarindo de Queiroz e Vasconcelos Chaves, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, repassadas os policiais militares, dois homens chegaram em uma moto, e atiraram diversas vezes contra a vítima, que estava em cima de outra motocicleta.

Os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para atender a ocorrência. Equipes fizeram patrulhamento na área para localizar os suspeitos. Até a publicação da matéria, nenhum dos suspeitos haviam sido identificados ou localizados.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas, (DPTC-AM) estiveram no local para fazer a perícia do crime. Após os procedimentos, o corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Daniel Leão, esteve na cena do crime para apurar informações com moradores das proximidades e dar início às investigações.