Enquanto usava drogas, homem sofre tentativa de homicídio em Manaus

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima agonizando | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado, como Edgar Lopes da Encarnação, de 37 anos, foi baleado no bairro Morro da Liberdade zona Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 22h30 desta quarta-feira (7), no rua São Pedro, perto de um local conhecido como Beco da Vovó.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o crime, o rapaz estava usando entorpecentes no local, quando dois homens, ainda não identificados, chegaram atirando contra a vítima. Ele correu para fugir dos suspeitos e se escondeu embaixo de casas de palafitas nas proximidades.

A 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência de disparos de armas de fogo e ao chegarem no local, encontram a vítima agonizando. Agentes do Serviço Ambulatório Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam o rapaz para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona Sul.

Policiais realizaram patrulhamento nas redondezas para identificar e prender os suspeitos. Até a publicação dessa matéria nenhum dos suspeitos havia sido preso. O caso foi registrado no 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), vai investigar a tentativa de homicídio.