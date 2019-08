'De cara limpa', criminosos executam 'Toreto' com 13 tiros em Manaus

Manaus - Um homem, identificado apenas como "Toreto", foi morto com 13 tiros na madrugada desta quinta-feira (8), na rua Fortaleza, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus. Uma segunda pessoa que estava com a vítima conseguiu fugir sem ferimentos.

Segundo relatos de moradores, o crime ocorreu por volta de 1h. Os dois homens estavam sentados na calçada quando um carro, modelo Onix, de cor branca, placa não identificada, passou por eles e deu retorno no final da rua.

Dois homens, "de cara limpa", desceram do veículo armados e começaram a atirar contra "Toreto" e o amigo. Minutos depois, os assassinos fugiram sem serem identificados.

Toreto foi morto com 13 tiros | Foto: Josemar Antunes

"Toreto" foi atingido com oito tiros no tórax, dois na coxa esquerda, um na mão esquerda, um no joelho e um nas costas. Ele aparenta ter entre 25 a 30 anos, o cabelo é preto e ondulados, tem uma fênix tatuada nas costas e uma pistola no antebraço direito. A vítima trajava camisa vermelha e bermuda quadriculada.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá solicitar as imagens de câmeras de vigilância próximo ao local do crime para ajudar na identificação dos autores.