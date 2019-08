Em Manaus, presa beija namorado e diz: 'logo estarei nas ruas'

Manaus - Presa por envolvimento em um assalto contra um motorista de aplicativo, em Manaus, Andreina de Souza Eleutério, de 19 anos, conhecida como "Nina", não se intimidou diante das câmeras ao ser apresentada na sede do 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na manhã desta quinta-feira (8). Ela sorriu e fez piadas da prisão.

Antes de entrar na viatura policial para ser conduzida para exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), Andreina deu um beijo no namorado e disse rindo: "Eu te amo e logo estarei nas ruas".

Prisão

Andreina foi presa na manhã de quarta-feira (7), por volta das 8h, na casa da mãe dela, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Na ocasião, segundo a polícia, a mãe estava ingerindo bebidas alcoólicas e afirmou que a filha era inocente.

Ela disse também que não está arrependida | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Carlos Augusto Monteiro, titular do 17° DIP, Andreina e mais duas mulheres, que já estão presas, solicitaram uma corrida por aplicativo. O fato aconteceu no 31 de julho deste ano.

Durante o trajeto, em posse de uma faca, elas anunciaram o roubo e renderam o motorista, de 23 anos. Elas levaram da vítima um aparelho celular, R$ 200 e documentos pessoais, que foram recuperados e devolvidos para a vítima.

"A vítima chegou a deter uma das suspeitas, identificada como Bruna Eduarda, que entregou a comparsa, Aleane. Elas indicaram o local onde estavam os objetos roubados. Depois disso, conseguimos localizar a Andreina. Foi a primeira vez que as três atuaram juntas, mas Andreina é experiente e possui três passagens por roubo", explicou o delegado Carlos Augusto Monteiro.

A presa será levada para a cadeia feminina no km 8 da BR-174 | Foto: Josemar Antunes

Andreina teve o pedido de prisão preventiva expedido no dia 2 de agosto deste ano, pelo juiz Frank Augusto Lemos do Nascimento, da Central de Plantão Criminal.

Fazer o quê?

Ao ser questionada pela imprensa na apresentação, Andreina disse: "Fazer o quê? Quer que eu chore o que já está feito?"

Andreina ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8 da BR-174.