Vídeo: dupla que agrediu idoso no Centro é presa com drogas em motel

Manaus - Tiago Nazaré Araújo e Leonardo Renan Dias Pontes, ambos de 21 anos de idade, foram presos no momento que embalavam entorpecentes no 4º andar de um motel, localizado na rua Quintino Bocaiúva, no Centro de Manaus. A apreensão foi realizada na manhã desta quinta-feira (8) por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), durante a "Operação Ultima Ratio Regis - Fase II’.

Após uma denúncia anônima, os policiais foram ao motel e encontraram os suspeitos embalando cerca de 30 trouxinhas de “oxi”. A dupla foi levada para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme o delegado Rafael Vegara, titular do 1º DIP, Tiago e Leonardo são os responsáveis pela agressão de um idoso no Centro de Manaus, na última segunda-feira (5). O delegado acrescentou, ainda, que os presos serão encaminhados para audiência de custódia.

“Eles são dois, dos três homens que aparecem em um vídeo divulgado nas redes sociais, onde um senhor é agredido. Tiago foi quem desferiu dois socos na vítima”, frisou o delegado, acrescentado que a Polícia Civil investiga o paradeiro do terceiro suspeito.

Assista o vídeo:

| Autor: Reprodução

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo