Doze pessoas são presas pela Polícia Militar em Manaus

Manaus - Entre a quarta-feira (7) e a madrugada desta quinta-feira (8), na capital amazonense, 12 pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em dez bairros de diferentes zonas da cidade. No período, quatro armas de fogo foram retiradas de circulação, e cinco veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados.



Entre os presos, dois tinham mandados de prisão em aberto contra eles. No bairro Santa Luzia, na Zona sul, Fabrício Silva dos Santos Neto, de 30 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo por homens não identificados que fugiram em dois veículos. Socorrido e levado a uma unidade de saúde, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes.



No bairro Terra Nova, na Zona Norte, Lázaro Viana Nava, de 19 anos, foi preso após uma abordagem, quando foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).



Outras dez pessoas foram presas pelos crimes de roubo a transeuntes (4), tráfico de entorpecentes (3), roubo a residência (1), receptação (1) e porte ilegal de arma de fogo (1). Ao todo, foram apreendidos R$ 250 em espécie e porções de diferentes tipos de drogas, incluindo maconha do tipo skunk e cocaína.



Em uma das ocorrências atendidas por militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), dois homens foram presos no bairro Mauazinho, zona sul, após uma denúncia indicar que pelo menos oito homens estavam armados e comercializando drogas. Com a chegada dos policiais, houve um tiroteio e dois foram presos, sendo um deles levado a um hospital da cidade, onde veio a óbito. O material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Veículos

Com restrição de roubo ou furto, foram recuperadas duas motocicletas nos bairros Redenção e Centro, além de três carros, nos bairros Cidade Nova, Cidade de Deus e Mauazinho.

*Com informações da assessoria