Em Manaus, dupla é presa com 35 kg de drogas avaliadas em R$ 170 mil

Manaus - Fernando Garcia Vargas, de 27 anos, e João Batista Peres Brasil, 40, foram presos, na manhã desta quinta-feira (8), com 35 quilos de drogas, sendo 30 de maconha do tipo skunk e cinco de oxi. A dupla transportava os entorpecentes em uma embarcação, que foi revistada no Porto de Manaus, localizado no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Civil, a droga é de origem colombiana e está avaliada em R$ 170 mil. O material ilícito saiu da cidade de Lá Pedreira e foi levado para o município de Anori (a 249 km da capital amazonense), de onde foi trazido de barco pelos dois homens.

A delegada Tamara Albano, diretora-adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), informou que a prisão de Fernando e João é resultado de uma investigação de dez dias.

“Descobrimos que eles estariam trazendo essa droga para Manaus e interceptamos o barco ainda no rio Negro. Antes deles desembarcarem no porto, foi feita a revista e encontramos os entorpecentes escondidos em uma mochila e em sacolas plásticas”, disse Albano.

Questionados pela imprensa quanto a dupla receberia para fazer o transporte dos entorpecentes, os dois suspeitos permaneceram calados, na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Albano ressaltou, ainda, que as investigações devem continuar. “Nosso objetivo agora é descobrir quem são os fornecedores e quem receberia essas drogas na capital amazonense”, contou.Fernando e João não tinham passagens pela polícia. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e devem ser encaminhados para audiência de custódia. Assista à reportagem em vídeo:

