Procurada por assaltos a ônibus, mulher é presa ao registrar BO

Manaus - Procurada por dois roubos a ônibus do transporte coletivo de Manaus, Karen Moura de Paula, de 24 anos, foi presa na quarta-feira (7), ao comparecer no prédio do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Novo Israel, para registrar um Boletim de Ocorrência de perda de documentos.

A mulher estava com dois mandados de prisão preventiva por roubos a mão armada praticados em 2016 e 2017, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular da unidade policial, Karen havia deixado de comparecer no Fórum para assinar as medidas cautelares, após ser liberada na audiência de custódia pelo crime de roubo.

Karen foi apresentada à imprensa | Foto: Josemar Antunes

"Karen é usuária de drogas. Ela veio registrar um BO de perda de documentos, para poder registrar o nascimento da filha. Entretanto, a nossa equipe constatou que ela estava com dois mandados de prisão preventiva em aberto", explicou o delegado Ivo Martins.

Crimes

Karen está envolvida em roubo no dia 5 de dezembro de 2016. Na ocasião, ela e uma outra pessoa, que está sendo investigada, entraram em um ônibus do transporte público e, ao chegar na avenida Leonardo Malcher, no bairro Centro, na Zona Sul, anunciaram o assalto.

Outro crime praticado por Karen ocorreu no dia 2 de outubro de 2017. Ela abordou passageiros de uma linha de transporte público e roubou celulares, além de outros pertences das vítimas.

Delegado Ivo Martins | Foto: Josemar Antunes

Ivo Martins ressaltou que o primeiro mandado de prisão foi expedido no dia 5 de dezembro de 2016, pela juíza Karen Aguiar Fernandes. O segundo foi decretado no dia 18 de julho de 2017, pelo juiz Gilmar Câmara Souza, ambos na 8ª Vara Criminal.

Karen será levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.