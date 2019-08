Mulher encontrada morta no Nova Vitória segue sem identificação no IML

Manaus - O corpo de uma mulher, com idade entre 15 a 18 anos, segue sem identificação no Instituto Médico Legal (IML). A jovem foi encontrada dentro de um igarapé, no dia 31 de julho deste ano, na rua Evadin, comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o corpo foi encontrado por moradores da área.

Na ocasião, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA) foi acionada e auxiliou na remoção do cadáver. Conforme a perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a mulher não tinha marcas de agressão ou perfurações. No IML, o laudo apontou a causa da morte por afogamento.

Corpos sem identificação

A instituição informou que os corpos sem identificação permanecem por um período de 30 dias no prédio.

Caso não sejam identificados, os cadáveres são sepultados como indigentes após o prazo estipulado. A direção do IML solicita que as pessoas que tenham algum familiar desaparecido procurem o órgão.

Na próxima semana, o IML deve realizar o sepultamento de, pelo menos, cinco corpos.