Mãe será indiciada por falso sequestro da própria filha

Uma mulher, procurou a delegacia para denunciar o sequestro da filha de três meses, possivelmente, praticado pelo pai, na noite dessa terça-feira (6). O caso, intrigou os policiais da delegacia de Camaragibe, região metropolitana do Recife (RMR), já que o pai da menina procurou a justiça alegando que, na verdade, a filha está sendo negligenciada pela mãe. A informação foi divulgada pela Folha PE/Notícias.



De acordo com o delegado adjunto de Camaragibe, Diogo Santiago, o pai contou que a mãe saiu de casa no domingo (4) e só retornou na segunda-feira (5), em busca da filha. “O pai nos procurou assim que tomou conhecimento da veiculação do suposto rapto da criança. O que ficou comprovado que a criança estava sendo bem cuidada”, contou a autoridade policial.

Durante depoimento a mãe apresentou várias lacunas. Em primeiro momento, ela afirmou que era faxineira e depois admitiu que se prostituía.

A polícia agora investiga se a mulher queria vender a própria filha, uma vez que ela tem outros filhos cujo paradeiro não sabe informar.

A recém-nascida foi encaminhada ao Conselho Tutelar e outros órgãos responsáveis e está na guarda do pai e da avó paterna.