Corpo esquartejado é encontrado no Distrito 2, Zona Leste de Manaus

Manaus - Um corpo esquartejado foi encontrado no final da tarde desta quinta-feira (8), na avenida dos Oitis, na entrada do ramal da Suzuki, conhecida como ramal do "Matadouro", no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados às 17h45, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender a ocorrência.

"Um pedestre avistou um pé humano enrolado em uma lona e sacos plásticos. Ele ligou para o 190 e informou o caso. Quando chegamos no local não tinha mais ninguém. Vamos aguardar a perícias para iniciar os procedimentos no local do crime", disse um policial da 4ª Cicom.

Até o momento não há informações sobre o sexo da vítima.

O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) estão a caminho do local da ocorrência para realizar os procedimentos cabíveis.