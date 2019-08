Detento é assassinado por 18 'colegas' de cela em presídio no Amazonas

Os suspeitos do crime foram encaminhados à delegacia de Tefé para prestar esclarecimentos sobre o fato | Foto: Divulgação

Tefé - O detento Minerval de Oliveira Vieira, de 44 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (8) na Unidade Prisional de Tefé (UPT), localizada a 523 quilômetros de Manaus. Segundo a Polícia Militar do município, o homem foi linchado por 18 presidiários, que eram "colegas" de cela dele. O assassinato teria sido motivado por uma dívida do tráfico de drogas.

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que trabalham na Guarda Externa da UPT, ouviram barulhos e gritos de dentro de uma das celas da unidade prisional. Após uma negociação, quatro suspeitos retiraram Minerval, ensaguentado, de dentro da cela. A vítima ainda foi levada para o Hospital Regional de Tefé, mas chegou morta.

Ainda segundo o 3º BPM, Minerval era preso provisório, estava há 90 dias na UPT aguardando julgamento. Ele foi detido após incendiar a própria residência e por ameaças moradores no Distrito de Caiambé, Zona Rural de Tefé.

Vítima estava há 90 dias na UPT aguardando julgamento | Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, a unidade prisional possui 122 detentos, que são divididos em apenas oito celas, sendo uma cela feminina que abriga oito mulheres.

Seap

Por meio de nota a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que vai instaurar um procedimento administrativo a fim de apurar as circunstâncias da morte do interno.

A Seap informou, ainda, que pela manhã, os 18 internos, suspeitos do crime, foram encaminhados à delegacia de Tefé para prestar esclarecimentos sobre o fato.

A direção da UPT determinou a realização de uma revista na unidade, com o apoio da Vara de Execução Penal e do 3º BPM, e anunciou a suspensão das visitas neste fim de semana.

Uma revista foi realizada na unidade prisional | Foto: Divulgação

Chacinas