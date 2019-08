Corpo encontrado em saco no Distrito 2, ainda não foi identificado

O corpo foi encontrado enrolado em uma lona e sacos plásticos | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo encontrado no Distrito Industrial 2 , na Zonas Sul, na tarde desta quinta-feira (8), não foi esquartejado como havia sido divulgado por populares logo que foi achado. As informações foram repassadas por profissionais do Instituto Médico Legal (IML).

Após exame de necropsia, os agentes do instituto constataram que o cadáver, ainda sem identificação, é de um homem, com aparência de 44 anos. A causa da morte foi pré-definida como estrangulamento.

O corpo foi encontrado por volta das 18h, na avenida dos Oitis, na entrada do ramal da Suzuki, conhecida como ramal do "Matadouro", no Distrito 2.

Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados às 17h45, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender a ocorrência.

"Um pedestre avistou um pé humano enrolado em uma lona e sacos plásticos. Ele ligou para o 190 e informou o caso. Quando chegamos no local não tinha mais ninguém", disse um policial da 4ª Cicom.

O caso foi registrado no 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e posteriormente repassado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve investigar o crime