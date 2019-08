Do Rio de Janeiro, 'Mano Kaio' manda executar rivais da FDN em Manaus

Manaus – Escondido em um morro no Rio de Janeiro, o traficante Wellington Cardoso dos Santos, de 26 anos, conhecido como “Mano Kaio” ou “Kaio do 40”, estar por trás dos vários assassinatos ocorridos nos últimos dias em bairros da Zona Sul de Manaus . A informação foi levantada pelo Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Foragido do sistema prisional do Amazonas desde o dia 12 de maio de 2018, “Mano Kaio” é um dos chefes do Comando Vermelho (CV), facção criminosa que está em guerra com a Família do Norte (FDN) pelo domínio do tráfico na capital amazonense

Temido pelos rivais e considerado pela polícia um criminoso de alta periculosidade, o traficante, conforme as investigações da inteligência da SSP-AM, conseguiu sair do Amazonas e se infiltrar em um morro carioca. De lá, ele ordena execuções de rivais em Manaus.

"Mano Kaio" é considerado um traficante de alta periculosidade | Foto: Divulgação

Mortes

De junho até o inicio de agosto deste ano,14 execuções e 17 tentativas de homicídios foram registrados nos bairros Japiim, Petrópolis, São Lázaro, Crespo, Morro da Liberdade, Centro, Betânia e Santa Luzia, todos localizados na Zona Sul.

Ao Portal Em Tempo , um jovem, de 23 anos, preso por homicídio na última quarta-feira (7) relatou que, atualmente, mais de 100 pessoas entre homens e mulheres fazem parte do CV no Amazonas. Entre os "soldados" que executam as ordens de "Mano Kaio" estão "Pica-Pau", "Diego" e "Ney", além de "Argentino", que foi preso pela Força Tática.

“Todos os integrantes da facção criminosa possuem cadastro para identificar cada membro. Quem migra para outra facção criminosa ou fere as leis da organização são executados. Os rivais também são alvos quando tentam tomar o território dominado pelo CV”, comentou.

"Sandrinho" também deixou a FDN e aliou ao Comando Vermelho | Foto: Divulgação

Briga pelo poder

Conforme dados da polícia, a guerra começou após Gelson Carnaúba, o "Mano G", deixar a Família do Norte e se aliar ao Comando Vermelho. O Narcotraficante recrutou "Mano Kaio" e Alexsandro Oliveira dos Santos, o "Sandrino", além de outros criminosos.

Após o racha na FDN, os criminosos arquitetaram a fuga do Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM 2). Todos os foragidos, conforme levantamentos da polícia, se aliaram ao CV. O "Exército" teria tomado as ruas para fortalecer a facção na briga pelo poder.

Prisão

A primeira prisão de "Mano Kaio" aconteceu no dia 18 de agosto de 2017, pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com apoio da Força Nacional e a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Na época, ele foi localizado na região dos Lagos (RJ) onde negociava armas e drogas com membros do CV, na Favela do Jacarezinho. Com ele, os policiais civis apreenderam 300 quilos de maconha e armas.

"Mano Kaio" fugiu com os comparsas do CDMP 2 | Foto: Divulgação

“Mano Kaio” responde 13 processos no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo e roubo majorado. O criminoso chegou a ser condenado a 36 anos de prisão em regime fechado, após ser julgado à revelia em dois processos distintos por homicídio.

A polícia segue as investigações com o objetivo de prender novamente o criminoso.