Kimberlin é condenada a 16 anos pelo assassinato do pai, em Manaus

Kimberlin já respondia ao processo em liberdade | Foto: Divulgação

Manaus - Kimberlin Keyce de Jesus da Silva foi condenada a 16 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado contra o próprio pai, Kedson Barbosa da Silva, praticado dia 9 de junho de 2015, por volta de 1h30, na rua Palermo, bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

A mulher foi denunciada com base com o art. 121, parágrafo 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (à traição), do Código Penal Brasileiro (CPB). O julgamento, que aconteceu no Fórum Ministro Henoch Reis, nesta quinta-feira (8), teve início no período da manhã e somente foi concluído por volta das 23h, pelo Conselho de Sentença da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.



Kimberlin respondia ao processo em liberdade, mas, na leitura da sentença condenatória, o juiz titular da 1.ª Vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula, que presidiu a sessão de julgamento popular, decretou a prisão da ré.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE) esteve representado pelo promotor de justiça Armando Gurgel Maia. Na defesa da ré atuaram os advogados Carlos Guedes, Mário Paulain e Adriana Monteiro.

Logo que o juiz iniciou a sessão, o promotor Armando Gurgel Maia requereu a utilização de provas retiradas do aparelho de celular da acusada. Estas provas foram entregues após a sentença de pronúncia. A defesa contestou sua utilização, mas o requerimento do Ministério Público foi aceito pelo juiz-presidente.

O caso

De acordo com a apuração da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que originou a denúncia do Ministério Publico Estadual, Kimberlin Keyce de Jesus da Silva matou o pai a facadas, na madrugada de 9 de junho de 2015. Após cometer o crime, de acordo com a denúncia do MP, Kimberlin teve a ideia de colocar o corpo da vítima, embrulhado em um lençol, dentro de uma mala que lhe pertencia.Como o corpo não coube na mala, a ré decidiu enterrá-lo, pediu uma enxada emprestada e começou a cavar um buraco no terreno da parte de trás da casa onde ocorrera o crime, mas acabou desistindo.

Por volta de 8h da manhã, ainda conforme os autos, Kimberlin decidiu ligar para o Samu e dizer que havia chegado pela manhã e encontrado o pai morto. Com a chegada dos policiais, ela acabou confessando o crime. Em seu depoimento na Polícia Civil, Kimberlin disse que um dos motivos para planejar o crime, foi o fato de manter um relacionamento amoroso e almejar que sua namorada fosse morar com ela. Na fase de instrução do processo, alegou, ainda, que o pai abusava sexualmente dela desde que era criança.

