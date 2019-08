Acerto de contas: homem é morto a tiros no Santo Antônio

Manaus- Em possível acerto de contas, o autônomo Charles Gertrudes Duarte, de 33 anos, foi morto a tiros no início da noite de quinta-feira (8), na rua José Tadros, bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Outro homem identificado como Luiz Augusto Silva Ramos, de 57 anos, também foi baleada pelos criminosos e levado para o hospital.

Charles foi atingido com dois tiros | Foto: Josemar Antunes

As vítimas estavam na frente de uma residência jogando baralho, quando um casal parou em uma moto e passou a conversar com Charles. Em determinado momento, homens desconhecidos chegaram em um carro modelo Gol com insulfilme, de cor branca, de placa PHF-9472 (placa fria), e abriram fogo contra as vítimas.

Um veículo Polo, de cor preta, de placa não identificada, foi visto por testemunhas dando suporte aos pistoleiros. Os criminosos fugiram em seguida sem serem identificados.



Charles foi atingido com dois tiros, sendo um deles na altura dos olhos. Luiz Augusto foi baleado nas costas durante a ação criminosa.

As vítimas foram socorridas por familiares e levadas em um carro particular ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital, onde deram entradas com vida e foram encaminhadas de imediato ao centro cirúrgico, entretanto, Charles não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

A suspeita é que o autônomo estava relacionado ao tráfico de drogas | Foto: Josemar

Suspeita

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os familiares da vítima informaram que Charles estava em casa, na rua Ipiranga, quando recebeu uma ligação para ir até a rua José Trados. Os familiares não souberam dar mais detalhes sobre o que motivou o crime.

Para a polícia, a morte de Charles pode ter sido um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Os moradores da área confirmaram que Charles era envolvido com o tráfico de entorpecentes. O caso está sendo investigado pela DEHS.