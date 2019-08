Homem sobrevive após ser baleado por criminosos na Compensa

Manaus - Marcelo Kennedy Barros de França, de 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio após ser alvejado a tiros na madrugada desta sexta-feira (9). O fato aconteceu por volta das 5h10, na rua T-6, no bairro Compensa 3, na Zona Oeste de Manaus.

A equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência inicialmente, informou que Marcelo foi atingido por três tiros. Ele foi socorrido por populares ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias.

Por conta dos ferimentos, a vítima foi transferida ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. O estado de saúde da vítima não foi informado.

A autoria do crime ainda não foi identificada. O caso com características de acerto de contas deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM)